Главный тренер «Нефтехимика» поделился мнением о товарищеском матче с «Салаватом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением об игре с «Салаватом Юлаевым».

«С самого начала игры соперники показали настоящий мужской жёсткий хоккей. Обе команды пытались, как говорится, взять власть в свои руки и гнуть свою линию. Да, были какие-то детские ошибки, над которыми мы, естественно, будем работать. А так, по накалу, по игре, по моментам, силовым приёмам очень приличного, высокого уровня был хоккей.



Удалось вытащить игру за счёт характера или мотивации? Нет, мы с самого начала своей работы прививаем победный дух. В первом и втором периодах были хорошие моменты, однако нам откровенно не везло. Но мы верили и знали, что успех придёт. И он пришёл в третьем периоде. Ребята свои отличные моменты реализовали, а в овертайме имели шансы забить. Поэтому могу сказать, что в принципе игра удалась.



Сильно ли сказывались физические нагрузки? Естественно, с самого начала предсезонки ребята под нагрузками. У нас были тяжёлые две недели. Но сказать, что это обстоятельство как-то влияло на игру, нельзя. Ведь и другие команды, как и наш сегодняшний соперник, находятся в таком же положении. Так что мы все в одинаковых условиях.



Чешские легионеры? В начале игры в их действиях была некоторая нервозность, но потом они освоились. Повторюсь, и Лукаш, и Рональд — хоккеисты высокого уровня, и мы знаем их силу и возможности, способности», — цитирует Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».