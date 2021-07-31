Главный тренер «Нефтехимика» поделился мнением о товарищеском матче с «Салаватом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением об игре с «Салаватом Юлаевым».
«С самого начала игры соперники показали настоящий мужской жёсткий хоккей. Обе команды пытались, как говорится, взять власть в свои руки и гнуть свою линию. Да, были какие-то детские ошибки, над которыми мы, естественно, будем работать. А так, по накалу, по игре, по моментам, силовым приёмам очень приличного, высокого уровня был хоккей.
Удалось вытащить игру за счёт характера или мотивации? Нет, мы с самого начала своей работы прививаем победный дух. В первом и втором периодах были хорошие моменты, однако нам откровенно не везло. Но мы верили и знали, что успех придёт. И он пришёл в третьем периоде. Ребята свои отличные моменты реализовали, а в овертайме имели шансы забить. Поэтому могу сказать, что в принципе игра удалась.
Сильно ли сказывались физические нагрузки? Естественно, с самого начала предсезонки ребята под нагрузками. У нас были тяжёлые две недели. Но сказать, что это обстоятельство как-то влияло на игру, нельзя. Ведь и другие команды, как и наш сегодняшний соперник, находятся в таком же положении. Так что мы все в одинаковых условиях.
Чешские легионеры? В начале игры в их действиях была некоторая нервозность, но потом они освоились. Повторюсь, и Лукаш, и Рональд — хоккеисты высокого уровня, и мы знаем их силу и возможности, способности», — цитирует Леонтьева официальный сайт «Нефтехимика».
- 31 июля 2021
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