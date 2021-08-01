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Жена Э. Кейна рассказала, что он делает ставки на свои игры. НХЛ начала расследование

Жена Э. Кейна рассказала, что он делает ставки на свои игры. НХЛ начала расследование
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Жена нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна Анна Кейн рассказала, что её муж делает ставки на свои игры. НХЛ начала расследование этого дела, сообщает Yahoo.Sport.

Жена хоккеиста опубликовала в «Инстаграме» несколько постов о своём муже. «Как НХЛ позволяет навязчивому игроману всё ещё играть, когда он явно бросает матчи, чтобы выиграть деньги? Хм, может быть, кому-то нужно заняться этим.

Может, кто-нибудь спросит комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, как он позволяет игроку делать ставки на свои матчи? Делать ставки и выигрывать у букмекеров в его собственных играх?» – написала супруга хоккеиста в «Инстаграме».

«Сегодня вечером Лиге стало известно о посте в социальных сетях, в котором утверждается, что игрок «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн делал ставки на игры НХЛ. Честность нашей игры имеет первостепенное значение, и Лига очень серьёзно относится к этим утверждениям.

Мы намерены провести полное расследование и на данный момент не будем давать никаких дальнейших комментариев», – ответила на обвинения пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Также Анна Кейн утверждала, что Эвандер плохо обращался с ней и его годовалой дочерью. Отмечается, что женщина ждёт ещё одного ребёнка от хоккеиста.

Ранее сообщалось, что Кейн подал заявление о банкротстве, так как у него были долги на сумму более $ 26 млн в соответствии с главой 7 о банкротстве в калифорнийском суде.

Требовал $ 100 млн от НХЛ, а теперь стал банкротом. У Эвандера Кейна огромные проблемы Требовал $ 100 млн от НХЛ, а теперь стал банкротом. У Эвандера Кейна огромные проблемы
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