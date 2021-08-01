Жена Э. Кейна рассказала, что он делает ставки на свои игры. НХЛ начала расследование

Жена нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна Анна Кейн рассказала, что её муж делает ставки на свои игры. НХЛ начала расследование этого дела, сообщает Yahoo.Sport.
Жена хоккеиста опубликовала в «Инстаграме» несколько постов о своём муже. «Как НХЛ позволяет навязчивому игроману всё ещё играть, когда он явно бросает матчи, чтобы выиграть деньги? Хм, может быть, кому-то нужно заняться этим.
Может, кто-нибудь спросит комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, как он позволяет игроку делать ставки на свои матчи? Делать ставки и выигрывать у букмекеров в его собственных играх?» – написала супруга хоккеиста в «Инстаграме».
«Сегодня вечером Лиге стало известно о посте в социальных сетях, в котором утверждается, что игрок «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн делал ставки на игры НХЛ. Честность нашей игры имеет первостепенное значение, и Лига очень серьёзно относится к этим утверждениям.
Мы намерены провести полное расследование и на данный момент не будем давать никаких дальнейших комментариев», – ответила на обвинения пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
Также Анна Кейн утверждала, что Эвандер плохо обращался с ней и его годовалой дочерью. Отмечается, что женщина ждёт ещё одного ребёнка от хоккеиста.
Ранее сообщалось, что Кейн подал заявление о банкротстве, так как у него были долги на сумму более $ 26 млн в соответствии с главой 7 о банкротстве в калифорнийском суде.
- 1 августа 2021
-
09:00
-
08:41
-
08:27
- 31 июля 2021
-
23:44
-
23:23
-
23:10
-
22:11
-
22:01
-
21:32
-
20:58
-
20:30
-
20:15
-
19:55
-
19:38
-
19:02
-
18:45
-
18:28
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:05
-
16:48
-
16:34
-
16:17
-
15:58
-
15:56
-
15:37
-
15:35
-
15:19
-
14:39
-
14:34
-
14:09
-
13:43
-
13:15