Нападающий Дерек Степан подписал однолетний контракт с «Каролиной Харрикейнз» на сумму $ 1,35 млн, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



Степан выступал за «Оттаву Сенаторз» с декабря 2020 года в результате обмена из «Аризоны Койотс» на право выбора во втором раунде драфта 2021 года.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 20 матчей в регулярном чемпионате за «Оттаву» и набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Степан был задрафтован в НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году под общим 51-м номером. Всего в лиге он сыграл 759 матчей в регулярных чемпионатах и набрал в них 485 очков (168+317). Ещё 54 балла (20+34) игрок заработал в 106 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.