Генменеджер «Вегаса» хочет заключить сделку с «Баффало» по Айкелу

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел может быть обменян в «Вегас Голден Найтс».
Как сообщает New York Post, «Вегас», ограниченный зарплатным потолком, по-прежнему серьёзно относится к возможному заключению сделки с Джеком Айкелом. Даже после обмена Евгения Дадонова из «Оттавы» на Ника Холдена и драфт-пик 2022 года и добавления $ 3,3 млн к потолку, генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли Маккриммон хочет заключить сделку, найдя альтернативные пути и отправив несколько активов в «Баффало».
Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Отметим, что у «Вегаса» осталось около $ 9,7 млн под потолком зарплат. В ростере клуба на настоящий момент числится 19 действующих хоккеистов.
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