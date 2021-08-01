«Тампа» объявила о подписании контракта с защитником Дэем

«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявила о подписании контракта с защитником Шоном Дэем.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт является двусторонним и заключён сроком на один год.
В прошедшем сезоне Дэй выступал за клуб АХЛ «Сиракьюз Кранч», являющийся фарм-клубом «Тампы». Он провёл 29 матчей, в которых сумел набрать 15 (3+12) результативных баллов при 38 минутах штрафа.
Всего защитник провёл 91 матч за карьеру в АХЛ за «Сиракьюз» и «Хартфорд Вулф Пэк» за последние три сезона, набрав 33 (7+26) очка.
Дэй был приобретён «Тампой» в качестве свободного агента в июле 2020 года. На драфте НХЛ он был выбран командой «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем раунде под общим 81-м номером в 2016 году.
Первый матч в предстоящем сезоне НХЛ «Тампа» сыграет 12 октября с «Питтсбургом».
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