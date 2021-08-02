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Монтур прокомментировал продление трёхлетнего контракта с «Пантерз»

Монтур прокомментировал продление трёхлетнего контракта с «Пантерз»
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Защитник «Флориды Пантерз» Брэндон Монтур прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с «Флоридой» на $ 10,5 млн.

«Я почувствовал себя своим сразу, как только приехал сюда. На льду вы можете видеть команду, которая у нас есть, и наш талант.

Я хотел найти что-то такое, где буду чувствовать себя в команде-победителе. В команде, которая хочет побеждать здесь и сейчас», — цитирует Монтура официальный сайт НХЛ на русском языке.

Прошедший сезон Монтур начал в «Баффало Сэйбрз» и провёл там 38 матчей, набрав 14 очков: забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. Позднее игрок перешёл во «Флориду», за которую принял участие в 12 играх регулярного чемпионата и набрал 4 (2+2) очка, а также в шести встречах в плей-офф.

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