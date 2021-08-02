Зубарев: в межсезонье рассматривал вариант с клубом НХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев рассказал, как провёл отпуск.

«Чтобы я лежал на пляже и ничего не делал, то такого вообще никогда не было. В этом году тренировочный процесс у меня фактически не прекращался. По окончании сезона для «Спартака» уехал без семьи за границу, где из пяти недель четыре тренировался. Потом вернулся и через неделю начал полноценно готовиться к сезону. Получается, с середины мая интенсивно занимаюсь.

Почему не лежал на пляже? Это не моё. Не люблю такой вид отдыха. Я немного сумасшедший человек, слишком энергичный. Если нет дела, то я его найду.



Отпуск в Майами? Да, но ездил один, потому что дочке нужно было в садик ходить, супруга с ней осталась в России. Было не скучно одному, я же не валялся на пляже. Я ехал туда с определённой целью. Сначала хотел продлить себе хоккейный сезон, но в Америке не получилось это сделать из-за некоторых контрактных нюансов. После того как стало понятно, что не получится, стал заниматься своими хобби, с друзьями увиделся. Был в Орегоне, Напа Вэлли, через Сан-Франциско заезжал в Сан-Диего, потом ездил в Мемфис, Даллас, Атланту, Лас-Вегас.

Рассматривал ли вариант с клубом НХЛ? Да. Там было время до дедлайна. Деньги для меня вообще никакого значения на тот момент не имели, я хотел просто получить удовольствия от их хоккея», — цитирует Зубарева Sport24.