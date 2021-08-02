«Донбасс» заключил контракт с обладателем бронзы МЧМ в составе сборной России

«Донбасс» заключил контракт с 24-летним защитником Никитой Жульдиковым, сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне Жульдиков провёл один матч в КХЛ за подольский «Витязь», а также 42 игры в ВХЛ за «Рязань», в которых набрал 23 очка: забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач.

Ранее хоккеист выступал за «Белых Медведей», «Трактор», «Челмет» и «Торос».

По итогам прошлого сезона «Донбасс» занял первое место в таблице Украинской хоккейной лиги и вышел в плей-офф, где в финале обыграл «Сокол» из Киева.

Напомним, в следующем сезоне «Донбасс» будет выступать в Лиге чемпионов. В первом матче украинский клуб 3 сентября сыграет с «Рингстедом» из Дании.