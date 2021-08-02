Стал известен состав юниорской сборной России на стартовый матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Финляндии. Стартовый свисток на стадионе «Фосфа Арена» в Бржцеславе (Чехия) прозвучит в 16:30 мск.
Как сообщает твиттер-аккаунт ФХР, место в воротах команды займёт голкипер СКА Сергей Иванов. Его сменщик — Сергей Мурашов из «Локомотива».
Состав:
Малявин — Кудрявцев, Мирошниченко — Квочко — Мичков.
Сапунов — Дуда, Трикозов — Григорьев — Газизов.
Гуляев — Ремезовский, Ларькин — Давыдов — Синяткин.
Барбоша — Демидов, Перевалов — Роговский — Бут.
Напомним, на групповом этапе российская команда также сыграет с командами Чехии и Швейцарии. 6 августа состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.
В 2020 году Кубок должен был пройти в Канаде, но из-за пандемии его пришлось отменить.
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