Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав юниорской сборной России на стартовый матч на Кубке Глинки/Гретцки

Стал известен состав юниорской сборной России на стартовый матч на Кубке Глинки/Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Стал известен состав юниорской сборной России на стартовый матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Финляндии. Стартовый свисток на стадионе «Фосфа Арена» в Бржцеславе (Чехия) прозвучит в 16:30 мск.

Как сообщает твиттер-аккаунт ФХР, место в воротах команды займёт голкипер СКА Сергей Иванов. Его сменщик — Сергей Мурашов из «Локомотива».

Состав:

Малявин — Кудрявцев, Мирошниченко — Квочко — Мичков.
Сапунов — Дуда, Трикозов — Григорьев — Газизов.
Гуляев — Ремезовский, Ларькин — Давыдов — Синяткин.
Барбоша — Демидов, Перевалов — Роговский — Бут.

Напомним, на групповом этапе российская команда также сыграет с командами Чехии и Швейцарии. 6 августа состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.

В 2020 году Кубок должен был пройти в Канаде, но из-за пандемии его пришлось отменить.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021