Стал известен состав юниорской сборной России на стартовый матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Финляндии. Стартовый свисток на стадионе «Фосфа Арена» в Бржцеславе (Чехия) прозвучит в 16:30 мск.



Как сообщает твиттер-аккаунт ФХР, место в воротах команды займёт голкипер СКА Сергей Иванов. Его сменщик — Сергей Мурашов из «Локомотива».



Состав:



Малявин — Кудрявцев, Мирошниченко — Квочко — Мичков.

Сапунов — Дуда, Трикозов — Григорьев — Газизов.

Гуляев — Ремезовский, Ларькин — Давыдов — Синяткин.

Барбоша — Демидов, Перевалов — Роговский — Бут.



Напомним, на групповом этапе российская команда также сыграет с командами Чехии и Швейцарии. 6 августа состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.



В 2020 году Кубок должен был пройти в Канаде, но из-за пандемии его пришлось отменить.