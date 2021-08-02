Матвей Мичков отличным броском в большинстве забил первый гол на Кубке Гретцки/Глинки
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В эти минуты юниорская сборная России проводит свой стартовый матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Финляндии. К 34-й минуте матча счёт 2:1 в пользу российской команды.
На 10-й минуте второго периода первую шайбу на турнире в большинстве забросил нападающий системы СКА Матвей Мичков, выведя сборную России вперёд.
Кубок Глинки/Гретцки — престижный ежегодный турнир для юниорских сборных до 18 лет. Сборная России является действующим чемпионом.
Напомним, на групповом этапе российская команда также сыграет с командами Чехии и Швейцарии. 6 августа состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.
В 2020 году Кубок должен был пройти в Канаде, но из-за пандемии его пришлось отменить.
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