Матвей Мичков отличным броском в большинстве забил первый гол на Кубке Гретцки/Глинки

В эти минуты юниорская сборная России проводит свой стартовый матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Финляндии. К 34-й минуте матча счёт 2:1 в пользу российской команды.



На 10-й минуте второго периода первую шайбу на турнире в большинстве забросил нападающий системы СКА Матвей Мичков, выведя сборную России вперёд.

Кубок Глинки/Гретцки — престижный ежегодный турнир для юниорских сборных до 18 лет. Сборная России является действующим чемпионом.



Напомним, на групповом этапе российская команда также сыграет с командами Чехии и Швейцарии. 6 августа состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.



В 2020 году Кубок должен был пройти в Канаде, но из-за пандемии его пришлось отменить.