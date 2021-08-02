«Лос-Анджелес» подписал контракт на один год с форвардом Берком
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«Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании контракта с форвардом Брэйденом Берком.
Как сообщает официальный сайт клуба, с нападающим заключено двустороннее однолетнее соглашение. Берк перешёл в «Кингз» неделю назад в результате обмена с «Аризоной».
Отмечается, что 24-летний канадец заработает $ 750 тыс. в случае игры в НХЛ и $ 100 тыс. – в АХЛ.
В прошедшем сезоне Берк выступал в АХЛ за клуб «Тусон Роудраннерс», за который провёл 28 игр, сумев набрать в них 14 (1+13) результативных очков. Всего за клуб игрок выступал три года, проведя 146 матчей, набрав 99 (35+64) баллов.
Форвард не был выбран на драфте НХЛ. Помимо «Аризоны» и «Тусона», также Берк числился в различных клубах Западной хоккейной лиги (WHL).
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