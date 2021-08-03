Хартли: многие ребята присоединились к «Авангарду», но все мечтают играть за клуб

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал подготовку клуба к предстоящему сезону КХЛ.



«Главная задача — продолжать прогрессировать. Много ребят присоединилось к команде, в том числе нападающих, произошли серьёзные изменения. У нас сейчас много игроков, но мы будем сохранять их количество, потому что многие будут уезжать в сборные на квалификации к Олимпийским играм.



Сейчас у нас происходит процесс обучения, изучаем все детали и нюансы, главное — улучшать игру шаг за шагом.



Это грустная часть нашего дела, когда приходится отказывать кому-то из ребят. Но одно дело отказываться от игрока, у которого плохая физическая подготовка или потому что он ленится, но у нас мы такого абсолютно не наблюдаем. Все стараются и мечтают играть за «Авангард». Решения принимать сложно, но надеюсь, что у нас будут какие-то сюрпризы», — сообщил Хартли в ролике на официальном YouTube-канале клуба.



Напомним, «Авангард» откроет сезон-2021/2022 матчем за Кубок Открытия с ЦСКА 1 сентября.