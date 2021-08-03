Хартли: многие ребята присоединились к «Авангарду», но все мечтают играть за клуб

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал подготовку клуба к предстоящему сезону КХЛ.
«Главная задача — продолжать прогрессировать. Много ребят присоединилось к команде, в том числе нападающих, произошли серьёзные изменения. У нас сейчас много игроков, но мы будем сохранять их количество, потому что многие будут уезжать в сборные на квалификации к Олимпийским играм.
Сейчас у нас происходит процесс обучения, изучаем все детали и нюансы, главное — улучшать игру шаг за шагом.
Это грустная часть нашего дела, когда приходится отказывать кому-то из ребят. Но одно дело отказываться от игрока, у которого плохая физическая подготовка или потому что он ленится, но у нас мы такого абсолютно не наблюдаем. Все стараются и мечтают играть за «Авангард». Решения принимать сложно, но надеюсь, что у нас будут какие-то сюрпризы», — сообщил Хартли в ролике на официальном YouTube-канале клуба.
Напомним, «Авангард» откроет сезон-2021/2022 матчем за Кубок Открытия с ЦСКА 1 сентября.
- 3 августа 2021
-
10:53
-
10:26
-
09:49
-
09:28
-
09:08
-
08:43
-
08:27
-
05:27
- 2 августа 2021
-
23:44
-
23:22
-
22:43
-
22:02
-
21:41
-
21:32
-
21:23
-
20:45
-
20:02
-
19:46
-
19:12
-
18:52
-
18:26
-
18:03
-
17:47
-
17:24
-
17:04
-
16:12
-
15:28
-
14:40
-
14:29
-
12:35
-
11:46
-
11:01
-
10:10
-
09:51
-
09:34