Блэквуд: все устали от того, что «Нью-Джерси» не побеждает. Пора бороться за плей-офф

Голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд прокомментировал изменения в составе клуба в межсезонье.
«Том Фитцджеральд проделал огромную работу. Приятно осознавать, что в этом году наша команда может сделать шаг вперёд.
Я думаю, что для нас очень важно избавиться от мыслей о том, что мы растём и развиваемся. Нам пора переходить от состояния «мы молоды и растём» к состоянию «боремся за место в плей-офф».
Все устали оттого, что мы не побеждаем. Мы будем голодны и станем стремиться сделать следующий шаг, одерживать победы и хорошо провести сезон.
Бернье? Я некоторое время наблюдал за его игрой. Он действительно талантливый голкипер. У него был отличный сезон в «Детройте». Я слышал о нём только хорошие отзывы. Буду очень рад познакомиться с ним, когда он приедет на тренировочные сборы», — цитирует Блэквуда официальный сайт клуба.
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