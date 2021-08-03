Генменеджер «Торпедо» прокомментировал подписание контракта с Леннстрёмом

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал подписание контракта с шведским защитником Теодором Леннстрёмом.

«Теодор призван закрыть позицию атакующего защитника в нашем составе. Леннстрём в Швеции прогрессировал из года в год и неспроста в прошлом году заработал контракт с клубом НХЛ. Как в Швеции, так и в АХЛ он был ведущим защитником своих команд — играл более 20 минут за матч, выходил в большинстве и меньшинстве. Теодор обладает хорошим катанием при приличных габаритах, отличным кистевым броском и навыками распасовщика, умеет грамотно подключаться к атакам. Немаловажно также, что права на игрока по итогам сезона закрепятся за нашим клубом», – цитирует Гафурова официальный сайт «Торпедо».