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Теодор Леннстрём стал пятым легионером «Торпедо» в сезоне-2021/2022

Теодор Леннстрём стал пятым легионером «Торпедо» в сезоне-2021/2022
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26-летний защитник Теодор Леннстрём подписал однолетний контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист стал пятым легионером команды.

В прошедшем сезоне швед провёл 18 матчей в чемпионате Швеции за клуб «Фрёлунда», в которых набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач. Также защитник принимал участие в матчах АХЛ за фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерз» — «Бейкерсфилд Кондорс». Там он сыграл в 19 встречах регулярного чемпионата, набрав семь баллов (2+5), а также провёл четыре матча в плей-офф, в которых отдал три передачи.

В составе «Фрёлунды» хоккеист становился победителем хоккейной Лиги Чемпионов, а также признавался лучшим снайпером турнира среди защитников.

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