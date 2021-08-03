Теодор Леннстрём стал пятым легионером «Торпедо» в сезоне-2021/2022
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26-летний защитник Теодор Леннстрём подписал однолетний контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист стал пятым легионером команды.
В прошедшем сезоне швед провёл 18 матчей в чемпионате Швеции за клуб «Фрёлунда», в которых набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач. Также защитник принимал участие в матчах АХЛ за фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерз» — «Бейкерсфилд Кондорс». Там он сыграл в 19 встречах регулярного чемпионата, набрав семь баллов (2+5), а также провёл четыре матча в плей-офф, в которых отдал три передачи.
В составе «Фрёлунды» хоккеист становился победителем хоккейной Лиги Чемпионов, а также признавался лучшим снайпером турнира среди защитников.
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