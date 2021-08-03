Олег Леонтьев подвёл итоги второго контрольного матча с «Ак Барсом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги контрольного матча с «Ак Барсом» (1:2).

«На фоне усталости мы сыграли очень грамотно. Понравилась оборона в средней зоне. В зоне своей защиты чётко оборонялись. Тактических ошибок не было, а все голы нам были забиты в неравных составах.

Понравилось и то, что во втором и третьем периодах мы владели инициативой, но не забили свои моменты.

Прошедшие игры мне в целом понравились. То, что мы хотели увидеть, то мы и увидели. Считаю матчи пошли на пользу. Теперь будем готовиться к турниру в Магнитогорске.

Защитники часто вместо бросков отдают передачи? На тренировках мы нарабатываем быстроту, чтобы защитники быстрее доводили шайбу до ворот соперника, но пока ещё не всё получается. На фоне нагрузок, возможно, пока не такая резкая реакция, но в дальнейшем, я надеюсь, шайбы от бросков защитников будут долетать до ворот соперника и это будет нам приносить пользу. Ведь много бросков и голов в большинстве идёт от защитников, поэтому будем работать над этим компонентом.

Много удалений? Могу предположить, что на фоне нашей усталости «Ак Барс» был побыстрее, они поменяли 8 человек в составе. Выпустили более свежих. Мы же второй день играли практически тем же составом. По своему опыту скажу, что это тяжеловато. Да, были и неоправданные удаления, которых быть не должно и их нужно убирать.



Цели на мемориал имени Ромазана? Цель у нас одна – планомерная подготовка к чемпионату, но также мы продолжим тренироваться и не снижать нагрузок. Главное – это подвести команду в полной функциональной готовности к регулярному чемпионату.



Березин? Считаю, он нам пригодится. Березин – опытный и зрелый хоккеист. У него хороший возраст для защитника. Он надёжен и стабилен. У нас не так много в команде кадров с таким опытом, плюс он местный воспитанник», – цитирует Леонтьева сайт «Нефтехимика».