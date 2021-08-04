«Динамо» обменяло в «Сибирь» Аланова на денежную компенсацию

Московское «Динамо» обменяло 20-летнего защитника Егора Аланова в «Сибирь». Бело-голубые получили денежную компенсацию, сообщает официальный сайт «Сибири».

У хоккеиста действовал контракт с «Динамо» до 2022 года.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за три команды системы бело-голубых. В КХЛ защитник сыграл 9 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу, а также три встречи в плей-офф. В МХЛ провёл девять матчей в плей-офф и стал обладателем Кубка Харламова. В ВХЛ сыграл в 20 играх за «Динамо МО» и набрал шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

В первом матче нового сезона «Сибирь» в гостях сыграет с «Трактором» 3 сентября. Дома новосибирцы впервые сыграют 13 сентября с «Северсталью».