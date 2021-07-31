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Форвард «Динамо» Петунин рассказал об игре в звене с Шипачёвым и Галиевым

Форвард «Динамо» Петунин рассказал об игре в звене с Шипачёвым и Галиевым
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Нападающий «Динамо» Александр Петунин поделился мнением о товарищеском матче с «Торпедо».

«Давно не играли. Где-то ошибались, где-то ненужные передачи отдавали. Не всё получалось, но хорошо, что выиграли.

Игра в звене с Шипачёвым и Галиевым? Очень приятно. Много подсказывают, куда открываться, как играть. В мелочах и нюансах именно подсказывают.

Заброшенные шайбы? В первом голе все сделал Слава Войнов, он отдал на пустые — мне оставалось не промахнуться. Во втором голе Стас Галиев прошел по флангу и отдал мне. Перебросил щиток — гол.

Завершились сборы? Всё хорошо, надеемся, что самое тяжёлое позади. Теперь будем наигрывать звенья, большинство, тактику. Работаем. Что было самым тяжелым? Не было ничего лёгкого. Всё было трудным», – цитирует Петунина официальный сайт бело-голубых.

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