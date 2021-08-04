Пулккинен: «Трактор» может выиграть Кубок Гагарина, но нас ждёт большой и тяжёлый путь

Финский нападающий Теэму Пулккинен рассказал, почему перешёл в «Трактор», о своём стиле игры, а также об ожиданиях от предстоящего сезона КХЛ.

«Почему выбрал предложение именно «Трактора»? Потому что знал, что в этом году здесь собирается очень сильная команда, и я хотел быть её частью. Хотя, конечно, одни только фамилии кубки не выигрывают, впереди у нас большая работа. На бумаге состав «Трактора» выглядит отлично, и теперь нам надо доказывать это на льду.



Да, у меня североамериканский стиль игры. Я люблю много бросать по воротам, забивать голы, хочу быть лидером команды и находиться в самой гуще событий. И я терпеть не могу проигрывать.

Что могу сказать про слова Крикунова: «Пулккинен — индивидуал, шайба до него доходит, и больше её никто не видит. Многие не хотели с ним играть»? Мне нечего сказать на этот счёт. У меня лично никаких проблем ни с кем в «Динамо» не было. Я считаю, что играл хорошо. Сейчас я игрок «Трактора», и не хочу вспоминать то, что было в прошлом году в «Динамо» и «Локомотиве». Я хочу идти только вперёд и не оглядываться назад.

В этом сезоне Матч Звёзд пройдёт в Челябинске, ставлю ли цель попасть на этот уик-энд? Конечно — как, в принципе, и любой другой игрок лиги. Но до Матча Звёзд ещё полгода, так что все мои мысли сейчас о том, чтобы как следует подготовиться к началу сезона КХЛ и начать побеждать вместе с «Трактором». Каждый год начинаешь сезон, ставя себе цель выиграть что-то. Но побеждает в итоге только одна команда. С каждым месяцем надо только улучшать и улучшать свою игру.



Также нужно привлечь на свою сторону удачу — в хоккее часто многое решают случайные отскоки. По всем признакам у нас должна быть хорошая команда. Мы можем выиграть Кубок Гагарина, но впереди нас ждёт большой и тяжёлый путь. Я с нетерпением жду начала чемпионата, чтобы увидеть, как наша команда себя проявит», — приводит слова Пулккинена официальный сайт КХЛ.