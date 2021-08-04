Хартли: грустно, что Мирошниченко и Трикозов на месяц отстали от остальных ребят

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал отсутствие на предсезонном этапе двух игроков клуба — форвардов Ивана Мирошниченко и Глеба Трикозова.



«Как только Мирошниченко и Трикозов вернутся из сборной, они сразу же присоединятся к команде. Конечно же, тот факт, что они на месяц отстали от остальных ребят – это грустно. Но тем не менее мы всех посмотрим и дадим всем возможность», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, что оба хоккеиста принимают участие на Кубке Глинки/Гретцки в составе юниорской сборной России. Следующий матч подопечные Владимира Филатова проведут сегодня, 4 августа, с командой Чехии. Начало — в 20:00 по московскому времени.



«Авангард» следующую игру проведёт в субботу, 7 августа с ХК «Сочи».