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Хартли: грустно, что Мирошниченко и Трикозов на месяц отстали от остальных ребят

Хартли: грустно, что Мирошниченко и Трикозов на месяц отстали от остальных ребят
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал отсутствие на предсезонном этапе двух игроков клуба — форвардов Ивана Мирошниченко и Глеба Трикозова.

«Как только Мирошниченко и Трикозов вернутся из сборной, они сразу же присоединятся к команде. Конечно же, тот факт, что они на месяц отстали от остальных ребят – это грустно. Но тем не менее мы всех посмотрим и дадим всем возможность», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что оба хоккеиста принимают участие на Кубке Глинки/Гретцки в составе юниорской сборной России. Следующий матч подопечные Владимира Филатова проведут сегодня, 4 августа, с командой Чехии. Начало — в 20:00 по московскому времени.

«Авангард» следующую игру проведёт в субботу, 7 августа с ХК «Сочи».

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