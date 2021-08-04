Зарипов: будет нагло звучать, но вижу себя только в роли лидера «Ак Барса»
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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о своей подготовке к новому сезону и о роли в нынешнем составе клуба.
«Все идёт по графику. Тренерский штаб позвонил мне первое время готовится по своей программе. До сегодняшнего дня я занимался в отдельной группе, и уже послезавтра начну готовится полноценно с остальными ребятами. Буду пробиваться в состав.
В какой роли вижу себя в следующем сезоне? Выпустили бы ещё на лёд для начала. Ну, как в какой? В роли лидера. Может, будет нагло звучать, но я всегда играю в роли лидера. Вижу себя только в этой роли.
Хотел играть именно в «Ак Барсе»? Очень хотел продлить контракт – остаться в хоккее минимум на год. Рад, что мне предоставили такую возможность», – цитирует Зарипова «БИЗНЕС Online».
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