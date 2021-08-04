Минское «Динамо» заключило пробный контракт с вратарём Кульбаковым, выступавшим за «Сочи»

Вратарь Иван Кульбаков подписал пробный контракт с минским «Динамо».



Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, в прошедшем сезоне Иван дебютировал в КХЛ в составе «Сочи». На его счету 12 матчей, в которых он одержал две победы, отразив 90,5% бросков и пропуская в среднем 3,25 шайбы за игру.



Помимо игры в Хоккейной лиге США (USHL), вратарь выступал в АХЛ за «Кливленд». Также Кульбаков выступал в ECHL (Хоккейная лига Восточного побережья) за «Куод-Сити».



В сезоне-2018/19, перебравшись в «Ютику», он сыграл во второй по силе заокеанской лиге уже в 25 матчах, имея 89,3% отраженных бросков. Ещё 16 встреч на счету Ивана в ECHL за «Каламазу» (91,9%).



Весной 2018 года Кульбаков провёл два матча на чемпионате мира в составе национальной сборной Беларуси. Сезон-2019/20 голкипер провел в ВХЛ в составе «Нефтяника», сыграв 23 игры и имея коэффициент надёжности 1,48.