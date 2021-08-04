Дубровский: у «Авангарда» шикарная команда, мы способны стать чемпионами во второй раз

Голкипер «Авангарда» Георгий Дубровский прокомментировал итоги игры с олимпийской сборной России (5:1).



«Конечно, уровень отличается от ВХЛ, МХЛ. Перед первой игрой было сильное волнение, но как это объяснить… Всё-таки это первая игра, такой хороший уровень, и мне доверили первую игру вообще на предсезонке. Я вышел и сразу подумал: «Главное – не пропустить с первого броска». А так поймал первый бросок, второй, третий, и намного легче стало.



Команда вообще шикарная, я думаю, что и второй раз мы способны стать чемпионами. Очень много мне помогают даже в бытовом плане, на площадке очень много подсказывают – коммуникация хорошая идёт с ребятами. И сегодня так же получилось: вышел на игру, может, какие-то мысли левые были, но поговорили с Сергеем Евгеньевичем [Звягиным].



Были у меня немного другие мысли, нежели с «Витязем». Но потом всё сложилось удачно – влился в игру, поотбивал шайбы, и всё в итоге. Команда молодцы, забили нужные голы, в итоге выиграли.



Можно ли сказать, что именно на первую половину олимпийская сборная делала упор? Я не знаю, делали ли они акцент на первую или на вторую половину, но я знаю, что сборная России – всё-таки очень сильная команда: думаю, что они делали акцент на всю игру. Но ребята молодые, возможно, просто где-то не хватило физики. Первую половину они играли очень здорово, поэтому на второй, наверное, и подсели. Да, в некоторых моментах приходилось тяжело, но раз уж я играю за «Авангард» – надо выручать и надо держать свою команду на плаву», – цитирует Дубровского официальный сайт клуба.