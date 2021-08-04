«Спартак» презентовал ретро-форму, в которой сыграет в предсезонных матчах

Московский «Спартак» объявил о том, что сыграет в предсезонных матчах в ретро-форме.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, основой дизайна послужила чемпионская форма «Спартака» 1976 года – с двумя полосами снизу и ромбом на месте сердца, насыщенного красного и белого кремового цветов.



В форме, взятой за основу исторического комплекта красно-белых, «Спартак» выступал с 1971 по 1978 годы, выиграв чемпионство, серебро и две бронзы чемпионата СССР. Кроме того, форма подобного дизайна стала чемпионской для молодёжной команды «Спартака», принеся трофей Молодёжной хоккейной лиги – Кубок Харламова в 2014 году.



Отметим, что завтра, 5 августа, «Спартак» сыграет контрольный матч с хабаровским «Амуром».