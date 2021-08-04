СКА одержал уверенную победу над «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open

Санкт-петербургский СКА одержал победу над «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).



Счёт в матче во втором периоде на 30-й минуте открыл форвард Кирилл Марченко. Вторую шайбу петербуржцев в большинстве забросил защитник Игорь Ожиганов на 38-й минуте. Заключительную шайбу в игре забил на 59-й минуте Йоонас Кемппайнен.



СКА следующий матч проведёт завтра, 5 августа, с «Автомобилистом». Начало — в 19:30 мск. «Сочи» сыграет в пятницу, 6 августа, с олимпийской сборной России. Стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. СКА проведёт первый матч в гостях с «Северсталью» 2 сентября. Первая игра «Сочи» пройдёт также 2-го числа дома с хабаровским «Амуром».

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