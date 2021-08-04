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СКА одержал уверенную победу над «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open

СКА одержал уверенную победу над «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open
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Санкт-петербургский СКА одержал победу над «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Счёт в матче во втором периоде на 30-й минуте открыл форвард Кирилл Марченко. Вторую шайбу петербуржцев в большинстве забросил защитник Игорь Ожиганов на 38-й минуте. Заключительную шайбу в игре забил на 59-й минуте Йоонас Кемппайнен.

СКА следующий матч проведёт завтра, 5 августа, с «Автомобилистом». Начало — в 19:30 мск. «Сочи» сыграет в пятницу, 6 августа, с олимпийской сборной России. Стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. СКА проведёт первый матч в гостях с «Северсталью» 2 сентября. Первая игра «Сочи» пройдёт также 2-го числа дома с хабаровским «Амуром».

Sochi Hockey Open. Sochi Hockey Open
04 августа 2021, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Марченко (Паутов) – 29:29' (5x5)   0:2 Ожиганов (Бурдасов) – 37:29' (5x3)   0:3 Кемппайнен (Галимов) – 58:29' (en)
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