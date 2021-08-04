Сборная России U18 разгромила Чехию в третьем матче на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России сыграла третий матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Чехии. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу российской команды.



В составе российской сборной по дублю сделали нападающие Матвей Мичков и Илья Роговский, также забитыми шайбами отметились Иван Мирошниченко, Даниил Григорьев и Иван Демидов. У сборной Чехии шайбы забросили Матиаш Шаповалив, Матей Прчик и Доминик Петр.



Таким образом, сборная России заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Напомним, в первом матче турнира российская команда обыграла Финляндию со счётом 5:2, а во втором — Швейцарию (9:2).



6 августа на турнире состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.