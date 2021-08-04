Сборная России U18 разгромила Чехию в третьем матче на Кубке Глинки/Гретцки
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Юниорская сборная России сыграла третий матч на Кубке Глинки/Гретцки со сборной Чехии. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу российской команды.
В составе российской сборной по дублю сделали нападающие Матвей Мичков и Илья Роговский, также забитыми шайбами отметились Иван Мирошниченко, Даниил Григорьев и Иван Демидов. У сборной Чехии шайбы забросили Матиаш Шаповалив, Матей Прчик и Доминик Петр.
Таким образом, сборная России заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Напомним, в первом матче турнира российская команда обыграла Финляндию со счётом 5:2, а во втором — Швейцарию (9:2).
6 августа на турнире состоятся полуфиналы и матчи за пятое и седьмое места. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.
Кубок Глинки/Гретцки. Группа A
04 августа 2021, среда. 20:00 МСК
Чехия U18
Окончен
3 : 7
Россия U18
1:0 Шаповалив (Кулих) – 08:28' (5x5) 1:1 Мичков (Малявин, Кудрявцев) – 20:31' (5x5) 1:2 Мирошниченко (Газизов, Дуда) – 21:26' (5x5) 1:3 Роговский (Трикозов) – 22:24' (5x5) 1:4 Григорьев (Сапунов) – 24:07' (5x5) 2:4 Прчик – 37:01' (5x5) 2:5 Мичков (Роговский) – 39:00' (5x5) 2:6 Демидов (Газизов, Давыдов) – 46:17' (5x5) 2:7 Роговский – 46:55' (5x5) 3:7 Петр (Рымон) – 59:33' (5x4)
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