Квартальнов подвёл итоги трёх предсезонных встреч «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги контрольных матчей с «Нефтехимиком» (4:2, 2:1) и «Нефтяником» (4:1).
«Сыграли три игры – это первый цикл такого длинного этапа. Качество льда, погода – всё влияет, в сезоне будет немного иначе. Ребята в разном функциональном состоянии находятся. Из положительных моментов – много голов в большинстве забиваем. И сегодня, и в Нижнекамске. Да, много удалений, и в прошлом сезоне так было. Поменялись правила, обычно на турнирах судьи приезжают, разъясняют, но пока у нас не было конференций с судьями.
Как только они нам нюансы объяснят, вот буквально на первой или второй игре Наумов к нам подъехал и сказал, что будут нюансы по вбрасываниям, мы внесём коррективы в тренировочный процесс. Рано что-то говорить. День отдохнём, два дня потренируемся и поедем на турнир в Магнитогорск. Непростой турнир – четыре матча за четыре дня. И что-то будет, наверное, вырисовываться. Пока тяжело делать какие-то выводы. Рисунок? Что-то мы видим, у кого-то что-то не получается. Посмотрим.
Мы знаем каждого новичка – в какой хоккей он играет, как он играет. Если мы хотим внедрить опытного игрока в свою систему, то он не должен потерять свою идентичность – это понятно. Если Кагарлицкий, Тарасов сформировавшиеся игроки, то их нужно только немного подготовить, создать химию. И интегрировать их в маленькие нюансы, которые идентифицируют нашу команду.
Кого хотел бы видеть пятым легионером? Посмотрим. У нас очень хорошая вратарская линия. Надеюсь, Тимур Билялов в ближайшее время присоединится к команде. У нас много защитников на пробных контрактах.
Кто будет капитаном в новом сезоне? У нас есть капитан – Данис Зарипов. На первую игру решили Воронкова поставить. Пока сейчас капитаны будут меняться, когда Данис не играет. У нас есть такая практика, чередуем игроков», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».
- 4 августа 2021
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