Мете и «Оттава» договорились о подписании нового контракта
Поделиться
Канадский защитник «Оттава Сенаторз» Виктор Мете подпишет новый контракт с клубом.
Как сообщает в "твиттере" инсайдер Эллиотт Фридман, игрок и команда договорились о зарплате в размере $ 1,2 млн.
Мете в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел забросить одну шайбу и отдать четыре голевые передачи при показателе полезности "+8" и 8 минутах штрафного времени. Всего 23-летний защитник провёл в НХЛ 199 встреч, в которых набрал 36 (5+31) очков при общей полезности "+35".
Мете был выбран на драфте 2016 года «Монреаль Канадиенс» в четвёртом раунде под общим 100-м номером.
Свой первый матч в предстоящем сезоне НХЛ «Оттава» сыграет 14 октября дома с «Торонто».
Комментарии
- 4 августа 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:07
-
22:50
-
22:38
-
22:29
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
21:51
-
21:20
-
21:14
-
21:00
-
20:39
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
19:43
-
19:39
-
19:12
-
18:44
-
18:35
-
18:26
-
18:13
-
18:03
-
17:45
-
17:39
-
17:35
-
17:14
-
17:02
-
16:29
-
14:37
-
14:33
-
14:29
-
14:05
Партнерский контент