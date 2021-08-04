Мете и «Оттава» договорились о подписании нового контракта

Канадский защитник «Оттава Сенаторз» Виктор Мете подпишет новый контракт с клубом.



Как сообщает в "твиттере" инсайдер Эллиотт Фридман, игрок и команда договорились о зарплате в размере $ 1,2 млн.



Мете в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел забросить одну шайбу и отдать четыре голевые передачи при показателе полезности "+8" и 8 минутах штрафного времени. Всего 23-летний защитник провёл в НХЛ 199 встреч, в которых набрал 36 (5+31) очков при общей полезности "+35".



Мете был выбран на драфте 2016 года «Монреаль Канадиенс» в четвёртом раунде под общим 100-м номером.



Свой первый матч в предстоящем сезоне НХЛ «Оттава» сыграет 14 октября дома с «Торонто».