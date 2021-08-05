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Форвард «Вашингтона» Эллер посетил матч Надаля, вручив ему свитер клуба

Форвард «Вашингтона» Эллер посетил матч Надаля, вручив ему свитер клуба
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер опубликовал фотографию с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и свитером клуба.

«Отлично провёл время, наблюдая за игрой короля грунта прошлым вечером», – написал Эллер в «Твиттере», прикрепив к посту фото.

Хоккеист посетил соревнования в Вашингтоне (США). В первом круге 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Надаль одержал победу над американцем Джеком Соком в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1).

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 32-летний нападающий принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 23 (8+15) результативных балла при показателе полезности "-1". В плей-офф Эллер сыграл в четырёх встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности «0».

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