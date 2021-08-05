НХЛ планирует повышения потолка зарплат с сезона-2022/2023

С сезона-2022/2023 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прогнозируется повышение потолка зарплат.
Как сообщает журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, с сезона-2022/2023 потолок вырастет на $ 1 млн. до суммы $ 82,5 миллиона, как было согласовано в ходе переговоров по Коллективному соглашению между НХЛ и Ассоциацией игроков в 2020 году. Это станет первым повышением лимита за три сезона.
Отмечается, что в межсезонье-2021 команды и свободные агенты получили больше возможностей благодаря дополнительным деньгам, которые клубы получили благодаря присоединению «Сиэтл Кракен» в качестве 32-й команды лиги.
НХЛ прогнозирует выручку в размере $ 4,8 млрд в предстоящем сезоне-2021/2022. Эта цифра также включает в себя увеличение доходов от двух новых сделок по продаже телеправ Walt Disney Company (ESPN) и Warner Media (Turner Sports).
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