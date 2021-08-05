Ларионов: турнир в Сочи для молодёжной сборной — лучше, чем обыгрывать команды МХЛ

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов подвёл итоги встречи с «Трактором» на турнире Sochi Hockey Open (4:0).



«Хочу поблагодарить „Трактор“ за интересный хоккей, очень интересная команда, которая дала нам возможность приложить максимум усилий для того, чтобы мальчишки получили колоссальный опыт, как нужно преодолевать вязкую оборону. К сожалению, ничего не забили, но это полезный опыт. Будем двигаться дальше, вносить коррективы. Ребят поблагодарил за усилия и борьбу, которую они навязали серьёзной команде и до конца не опустили руки, сражались. Так бывает, из любого поражения нужно делать правильные выводы. Нужно посмотреть, что можно исправить и подтянуть.



Безусловно, может беспокоить, что забили только одну шайбу за два матча. Но мы играем против клубов КХЛ, которые выставляют свои сильнейшие составы. Большинство наших ребят не имеют большого опыта на таком уровне. Будем искать пути, чтобы создавать больше трафика, чтобы броски доходили до ворот. Моменты есть, но они не используются, в этом плане есть резерв. Турнир такого уровня — лучше, чем обыгрывать команды МХЛ. Эти поражения дают пищу для размышлений, чтобы внести коррективы и забить не один, не два, а три, постараться выиграть матч», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.