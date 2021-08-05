Стали известны даты арбитражных слушаний по контрактам игроков НХЛ

Профсоюз игроков НХЛ опубликовал даты арбитражных слушаний, на которых будет определена сумма контракта, на которую смогут рассчитывать хоккеисты, находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов.



11 августа: Адам Пелеч («Айлендерс»), Майк Макнивен («Монреаль»), Якуб Врана («Детройт»).



12 августа: Виктор Мете («Оттава») — игрок уже договорился с клубом.



13 августа: Нил Пионк («Виннипег»).



14 августа: Винс Данн («Сиэтл»), Зак Сэнфорд («Сент-Луис») — игрок уже договорился с клубом.



16 августа: Росс Колтон («Тампа»), Адин Хилл («Сан-Хосе») — игрок уже договорился с клубом.



17 августа: Кевин Фиала («Миннесота»).



18 августа: Юусе Сарос («Нэшвилл»).



20 августа: Данте Фаббро («Нэшвилл»), Джейсон Дикинсон («Даллас»).



21 августа: Адам Эрни («Детройт»), Деннис Гилберт («Колорадо»).



23 августа: Зак Астон-Риз («Питтсбург»).



26 августа: Эндрю Копп («Виннипег»), Трэвис Санхайм («Флорида»), Никита Задоров («Калгари»).