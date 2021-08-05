Коварж отправился на реабилитацию в Германию после операции на коленном суставе

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отправился в Германию на плановый этап реабилитации после перенесённой в марте операции на коленном суставе.
«Вратарь Якуб Коварж отправился в Германию на плановый этап реабилитации после перенесенной в апреле операции коленного сустава. Возвращение Якуба в строй ожидается перед началом турнира на Кубок Губернатора Челябинской области», — говорится в заявлении в официальном твиттер-аккаунте клуба.
33-летний чех вернётся в расположение клуба накануне Кубка губернатора Челябинской области. Также 16 марта 2021 года Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на предстоящий сезон.
В прошедшем сезоне КХЛ Коварж провёл 51 матч в регулярном чемпионате, одержав 23 победы, отразив 92,4% бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл в пяти играх, одержал одну победу.
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