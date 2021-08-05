Главный арбитр КХЛ рассказал о новых правилах на сезон-2021/2022

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов провёл вебинар с представителями клубов, рассказав об изменениях в правилах, которые вступят в силу с сезона-2021/2022.



«В новом сезоне судьи будут пристальнее следить за задержкой соперника руками. Главная задача — исключить воздействие игроков на соперника руками: это позволит хоккеистам показать своё мастерство и повысить зрелищность матчей Лиги.



Чуть руками прихватил – две минуты. Одну руку поднимает, а другой не даёт пройти – две минуты. Обхватил руками – две минуты. Заставляйте игроков убирать вообще руки. У борта можно воздействовать, но обнимать, «одевать пиджак», просовывать одну руку даже в бедро нельзя. Иногда достаточно минимального воздействия перчаткой, чтобы остановить игрока.



Также арбитрам даны установки разделять нарушения правил и симуляцию после этого нарушения, чтобы было меньше обоюдных удалений. У арбитра остаётся опция наложения обоюдного штрафа в такой ситуации. Но мы договорились, что это должно делаться в крайне редких случаях. Да, мы понимаем, что у нас есть ребята, кто красиво падает. Но мы с ними будем бороться, в том числе, рублём.



Кроме того, будут скорректированы совпадающие штрафы, полученные в последние 5 минут основного времени или в овертайме. Теперь на табло зрители в редких случаях смогут увидеть 1 или 3 минуты штрафа. Ещё одно нововведение в части штрафного времени – за шесть нарушений правил, которые раньше карались 5 минутами штрафа и удалением игрока до конца матча, арбитры теперь смогут выписывать только 5 минут штрафа. Второй пятиминутный штраф будет автоматически означать для игрока удаление до конца матча.



Изменены правила по игре высоко поднятой клюшкой – она будет считаться таковой, если в случае нарушения находится выше уровня плеч соперника. Случайный контакт клюшки с соперником в результате игрового действия (бросок, передача) не будет расцениваться как нарушение правил в случае, если игрок сыграл в шайбу. Любое другое действие, если игрок пытается сыграть в шайбу, но не делает этого и попадает клюшкой в соперника выше уровня плеч – это нарушение правил.



Рабочая группа вынесла предложение изменить процедуру вбрасывания, чтобы сделать игру более динамичной. Если игрок опаздывает к месту вбрасывания в попытке получить преимущество, линейный арбитр вынесет ему предупреждение. Второе и следующие предупреждения на протяжении матча будут трансформироваться в малый скамеечный штраф. При пробросе или получении большинства центральный нападающий атакующей команды сможет выбирать, в какой точке будет произведено вбрасывание.



Тренеры получат возможность брать запросы на блокировку вратаря и вне игры, а также игру высоко поднятой клюшкой, вылет шайбы за пределы площадки, пас рукой и нарушение численного состава непосредственно перед голом неограниченное количество раз. В случае первой ошибки команда будет наказана малым скамеечным штрафом, в случае второй и последующих ошибок – двойным малым штрафом. При этом в случае неудачного запроса у тренера останется право взять тайм-аут. Судьи теперь не будут консультироваться с видеоспециалистами: просмотры по спорным моментам до 59-й минуты игры будут производиться только по тренерским запросам, а с 59-й минуты до окончания матча (включая овертайм) комната видеопросмотров будет самостоятельно просматривать все спорные моменты, связанные со взятием ворот», — сообщается в заявлении на официальном сайте КХЛ.