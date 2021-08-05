Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брагин: с этого сезона будет по три буллита, нам об этом сказали судьи

Брагин: с этого сезона будет по три буллита, нам об этом сказали судьи
Комментарии

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение в игре с «Автомобилистом» на Sochi Hockey Open (3:4, бул.).

«У нас был второй матч подряд, а соперник вчера отдыха, и чувствовалось, что они были посвежее. Мы довольны работой команды, правда, ненужные удаления нужно убирать. В меньшинстве поиграли, забили гол в большинстве, есть позитивные моменты. Хороший тренировочный матч.

Не удивились ли, что матч закончился после трёх буллитов? С этого сезона будет по три буллита, нам об этом сказали судьи.

Первые впечатления от Хандемарка? Хорошие. Двусторонний игрок, который хорошо играет на вбрасываниях и хорошо держит борьбу. Мы с позитивом смотрим на него», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021