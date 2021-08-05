Брагин: с этого сезона будет по три буллита, нам об этом сказали судьи

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение в игре с «Автомобилистом» на Sochi Hockey Open (3:4, бул.).



«У нас был второй матч подряд, а соперник вчера отдыха, и чувствовалось, что они были посвежее. Мы довольны работой команды, правда, ненужные удаления нужно убирать. В меньшинстве поиграли, забили гол в большинстве, есть позитивные моменты. Хороший тренировочный матч.



Не удивились ли, что матч закончился после трёх буллитов? С этого сезона будет по три буллита, нам об этом сказали судьи.



Первые впечатления от Хандемарка? Хорошие. Двусторонний игрок, который хорошо играет на вбрасываниях и хорошо держит борьбу. Мы с позитивом смотрим на него», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.