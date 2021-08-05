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Защитник «Айлендерс» Мейфилд полетал на истребителе с братом, капитаном ВВС США

Защитник «Айлендерс» Мейфилд полетал на истребителе с братом, капитаном ВВС США
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Мэйфилд полетал на истребителе F-16, которым управлял его брат, капитан ВВС США Патрик Мэйфилд.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, до полёта хоккеист неделю тренировался на базе военно-воздушных сил.

«Любая мелочь, которая пойдёт в воздухе не так, может стать большой катастрофой. Внимание к деталям — вот что выделялось больше всего. Даже отправляясь в этот полёт сегодня, хотя они делают это каждый день, и это рутина. Они обращают внимание на огромное число мелочей.

То, что они делают, определённо находится на другом уровне. Хоккей — это просто игра. А у них опасная работа. Они делают что-то такое, что помогает множеству людей», — приводит слова Мэйфилда официальный сайт НХЛ.

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