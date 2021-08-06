Руководство КХЛ прокомментировало финансовые проблемы хоккейного клуба «Адмирал»

Руководство КХЛ прокомментировало финансовые проблемы, возникшие у хоккейного клуба «Адмирал».
«АНО ХК «Адмирал ПК» был закрыт доступ на осуществление транзакций в ЦИБ КХЛ в связи с тем, что клуб до 31 июля 2021 года полностью не погасил задолженность перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/2018. Клуб выплатил задолженность в размере 48,8 млн рублей, остаток долга составляет 15,2 млн рублей перед одним тренером и четырьмя хоккеистами. В пятницу, 6 августа, президент КХЛ Алексей Морозов провел телефонный разговор с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко по данному вопросу. В ближайшее время руководство Лиги встретится с представителями клуба для выработки решения по выплате оставшейся задолженности», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
Напомним, в марте «Адмирал» был снова принят в состав КХЛ. 19 июня лига объявила о том, что открыла «Адмиралу» доступ в ЦИБ, так как клуб начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/2018.
Отмечалось, что «Адмирал» будет допущен к участию в сезоне, если выполнит условия по погашению долгов до 31 июля.
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