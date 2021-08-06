Тренер «Автомобилиста» — о турнире в Сочи: важнее заложить базу и оставаться здоровыми

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал игру екатеринбургской команды в межсезонье.
«У нас было два матча подряд, немного медленно начали игру, но всё время прибавляли и к третьему периоду. Разогнались и смогли реализовать своё преимущество, которое реализовали. В овертайме сначала играли „четыре на три“, потом „пять на три“, победный гол забили и одержали победу.
Важно ли нам выиграть этот турнир? Важнее заложить базу и оставаться здоровыми. Мы провели два матча день за днём, сегодня игровое время получил Воронков, который вошёл в игру вместо Шумакова. Пока не знаю, травма ли это, но сегодняшний матч он не смог закончить, и Воронков получил возможность. Большая группа молодых игроков провела с нами время на сборах, часть из них подъедет чуть позже, может проявить себя в последнем матче. Главное — провести работу, посмотреть сочетания, чтобы все были здоровы. Рад, что сегодня смог сыграть Да Коста, до этого он себя не очень хорошо чувствовал, было повреждение. Приятно, что он набрал форму и может играть. Посмотрим, как будет дальше. После Сочи мы сразу отправляемся в Уфу, надеюсь, все будут здоровы и смогут проявить свои лучшие качества", — передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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