Питерс: Шумаков не смог закончить игру, пока не знаю, травма ли это
Поделиться
Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Билл Питерс прокомментировал физическое состояние игроков.
«Мы провели два матча день за днём, сегодня игровое время получил Воронков, который вошёл в игру вместо Шумакова. Пока не знаю, травма ли это, но сегодняшний матч он не смог закончить, и Воронков получил возможность. Большая группа молодых игроков провела с нами время на сборах, часть из них подъедет чуть позже, может проявить себя в последнем матче. Главное — провести работу, посмотреть сочетания, чтобы все были здоровы. Рад, что сегодня смог сыграть Да Коста, до этого он себя не очень хорошо чувствовал, было повреждение», — передаёт слова наставника «Автомобилиста» корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Новость по теме«Автомобилист» обыграл «Трактор» на Sochi Hockey Open
Комментарии
- 6 августа 2021
-
19:55
-
19:13
-
19:05
-
18:35
-
18:25
-
17:59
-
17:36
-
17:18
-
16:48
-
16:19
-
15:50
-
15:16
-
14:51
-
14:28
-
13:55
-
13:45
-
13:29
-
13:02
-
12:53
-
12:28
-
11:32
-
11:16
-
10:33
-
09:45
-
09:20
-
08:52
-
08:25
- 5 августа 2021
-
23:12
-
22:59
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:06
-
21:19
-
21:07
Партнерский контент