Генменеджер «Бостона»: может быть, однажды Крейчи снова постучится в нашу дверь
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Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини не исключил, что Давид Крейчи может однажды вернуться в клуб.
«Посмотрим, может быть, однажды Крейчи снова постучится в нашу дверь. Он принял решение вместе с семьёй, тут нет никакого крайнего срока.
Он предупредил нас заранее, чтобы мы могли решить вопрос глубины состава за счёт работы на рынке свободных агентов», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ.
Напомним, ранее стало известно, что Крейчи подписал контракт с чешским клубом «Оломоуц». Соглашение рассчитано на один сезон.
Крейчи выступал за «Бостон» с 2006 по 2021 год. Он провёл за клуб 1118 матчей с учётом плей-офф, набрав 854 (257+597) очков. В 2011 году Крейчи выиграл с «Брюинз» Кубок Стэнли.
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