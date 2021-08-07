Генменеджер «Бостона»: может быть, однажды Крейчи снова постучится в нашу дверь

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини не исключил, что Давид Крейчи может однажды вернуться в клуб.



«Посмотрим, может быть, однажды Крейчи снова постучится в нашу дверь. Он принял решение вместе с семьёй, тут нет никакого крайнего срока.



Он предупредил нас заранее, чтобы мы могли решить вопрос глубины состава за счёт работы на рынке свободных агентов», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ.



Напомним, ранее стало известно, что Крейчи подписал контракт с чешским клубом «Оломоуц». Соглашение рассчитано на один сезон.

Крейчи выступал за «Бостон» с 2006 по 2021 год. Он провёл за клуб 1118 матчей с учётом плей-офф, набрав 854 (257+597) очков. В 2011 году Крейчи выиграл с «Брюинз» Кубок Стэнли.