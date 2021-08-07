Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин получил травму на предсезонном турнире
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о том, что форвард омичей Владимир Брюквин получил травму во время турнира Sochi Hockey Open.
«Куда пропал в ходе матча из состава Брюквин? Он получил травму, если не ошибаюсь, в конце первого периода. Я не думаю, что там что-либо серьёзное, но поскольку сейчас идёт предсезонный турнир, рисковать мы не хотим», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что «Авангард» встречался с «Сочи» и одержал победу со счётом 2:0. В составе омичей отличились Петер Цегларик и Сергей Толчинский.
Напомним, что следующий сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. Эти соперники встречаись в финале Кубка Гагарина-2021, и тогда победу одержал «Авангард».
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