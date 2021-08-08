В АХЛ утвердили новый формат Кубка Колдера. В нём примут участие 23 команды

В АХЛ утвердили новый формат плей-офф, сообщает официальный сайт лиги.



23 команды получат право на участие в Кубке Колдера после завершения регулярного сезона-2021/2022.



После пяти раундов плей-офф будет определён победитель Кубка Колдера. Матчи первого раунда будут до двух побед, второго и третьего – до трёх, четвёртого и пятого – до четырёх.



От каждого из четырёх дивизионов АХЛ в плей-офф попадут все, кроме двух команд. От Атлантического дивизиона в плей-офф будет шесть команд, пять – от Северного, пять – от Центрального и семь – от Тихоокеанского.

Американская хоккейная лига появилась в 1936 году, когда Канадско-американская хоккейная лига и Международная хоккейная лига объединились, чтобы сформировать Международно-американскую хоккейную лигу. АХЛ продолжает быть высшей лигой развития для всех 32 команд Национальной хоккейной лиги. Почти 90 процентов нынешних игроков НХЛ – выпускники Американской хоккейной лиги, и более 100 – заслуженные члены Зала хоккейной славы.