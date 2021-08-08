Питерс: Шумаков пройдёт обследование, завтра к вечеру будет информация по его состоянию

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open.



«Хороший матч, оба вратаря хорошо сыграли. Это отличная возможность для молодых ребят проявить себя на этом турнире. Турнир для нас получился успешным в плане подготовки к сезону и оценки команды.



Состав на игру обусловлен тем, что хотели посмотреть на молодых ребят, которые хорошо проявили себя в тренинг-кэмпе. Они заслужили шанс сыграть, приехали специально на сегодняшний матч, они проделали хорошую работу, особенно Кизимов, Филяев. Мы хотели посмотреть их в деле. Состав был не такой, что мы хотели проиграть. Мы хотим побеждать в каждом матче. Мы сюда привезли 33 человека, плюс подъехало ещё четыре – всего 37 человек. Сейчас едем в Уфу, состав будем сокращать. Но мы стараемся победить в каждом матче, и в этом тоже. У нас были хорошие моменты в овертайме, но забить не получилось.



Бледнов хорошо себя проявил сегодня, как и Неучев. Это игроки похожи по стилю, техничные, мастеровитые, но им ещё надо обрасти мясом, ведь в КХЛ им придётся играть против мужиков. Приятно, что была возможность посмотреть на них в деле, это был хороший тест для них. Доволен игрой всех ребят, каждый смог проявить себя. Мы пропустили в меньшинстве и в овертайме. Наши молодые защитники действовали уверенно, доволен их игрой.



Жукенов может сыграть и в первом, и в четвёртом звене, в любом сочетании. Но ему придётся грызться за место в составе, потому что у нас много квалифицированных игроков, каждый хочет играть. Будем продолжать смотреть на его игру, если он будет играть на таком же уровне, конечно, он будет попадать в состав.



Шумаков завтра днём пройдёт обследование, мы будем уже точно знать, что с ним произошло. Мы сейчас отправляемся в Уфу, где его посмотрят врачи, вечером у нас будет информация по его состоянию», – передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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