Задоров: Зарема, у меня 16 апреля день рождения и буква «Р» есть. Возьмёте тренером?
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Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров обратился к супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
«Зарема, у меня 16 апреля день рождения и буква «Р» есть. Возьмёте тренером?» — написал Задоров в истории «инстаграма».
Напомним, ранее бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал скриншот переписки с Салиховой, в которой она рассуждает о том, какой тренер подходит клубу с точки зрения знака гороскопа. Салихова в ответ на публикацию Попова сначала назвала его «дезертиром» и «крысой».
Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров и Леониду Федуну с рядом требований, в числе которых было уничтожение телеграм-канала Салиховой. В скором времени она объявила о его закрытии.
Новость по темеЗарема Салихова объяснила решение закрыть свой телеграм-канал
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