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Воспитанник «Металлурга» Апальков прокомментировал возвращение в клуб

Воспитанник «Металлурга» Апальков прокомментировал возвращение в клуб
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Нападающий Даниил Апальков прокомментировал переход в магнитогорский «Металлург».

«Благодарен всем, кто дал возможность попробовать проявить себя в родном клубе! Впереди большая работа, буду вместе с клубом становиться сильнее и лучше!» — написал Апальков в «инстаграме».

Напомним, 29-летний нападающий является воспитанником магнитогорского хоккея. В сезоне-2010/2011 он провёл за «Металлург» восемь игр.

Апальков с сезона-2011/12 выступал за ярославский «Локомотив». В 2019 году в результате обмена он стал игроком московского «Динамо», а в 2020 году перешёл в «Сочи». В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он принял участие в 15 матчах, в которых сумел отдать одну голевую передачу при показателе полезности "-8".

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