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«Металлург» подписал контракт с экс-форвардом «Локомотива» Апальковым

«Металлург» подписал контракт с экс-форвардом «Локомотива» Апальковым
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Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с нападающим Даниилом Апальковым.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено сроком на один сезон. Ранее игрок находился в команде на просмотре.

Апальков – воспитанник магнитогорского хоккея. В сезоне-2009/10 стал игроком молодёжной команды «Стальные Лисы», а уже на следующий сезон дебютировал за основную команду, проведя восемь матчей.

Апальков с сезона-2011/12 выступал за ярославский «Локомотив». В 2019 году в результате обмена он стал игроком московского «Динамо», а в 2020 году перешёл в «Сочи». В прошедшем сезоне он провёл 15 матчей, где набрал одно очко за результативность.

Также в составе сборной России форвард становился серебряным призёром чемпионата мира 2012 года.

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