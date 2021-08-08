Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брагин: у СКА идёт серьёзная работа, которая даст плоды в начале сезона

Брагин: у СКА идёт серьёзная работа, которая даст плоды в начале сезона
Комментарии

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение во встрече с «Авангардом» в рамках турнира Sochi Hockey Open (0:1).

«Получилась хорошая игра с двух сторон, боевая и качественная. Хорошее сегодня меньшинство было, вратарь здорово играл. Не хватило концентрации, когда пропускали гол, а в плане самоотдачи и командных действий претензий нет. Продолжается серьёзная и объёмная работа. Сейчас к нам молодые игроки подключатся.

У Кузьменко небольшое повреждение. Не хватает нестандартных нападающих? Сегодня были хорошие шансы, три-четыре стопроцентных, но надо забивать. Ещё раз хочу сказать, что идёт серьёзная работа, которая даст плоды в начале сезона», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021