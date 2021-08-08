Брагин: у СКА идёт серьёзная работа, которая даст плоды в начале сезона
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение во встрече с «Авангардом» в рамках турнира Sochi Hockey Open (0:1).
«Получилась хорошая игра с двух сторон, боевая и качественная. Хорошее сегодня меньшинство было, вратарь здорово играл. Не хватило концентрации, когда пропускали гол, а в плане самоотдачи и командных действий претензий нет. Продолжается серьёзная и объёмная работа. Сейчас к нам молодые игроки подключатся.
У Кузьменко небольшое повреждение. Не хватает нестандартных нападающих? Сегодня были хорошие шансы, три-четыре стопроцентных, но надо забивать. Ещё раз хочу сказать, что идёт серьёзная работа, которая даст плоды в начале сезона», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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