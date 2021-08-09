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Рижское «Динамо» отказалось от участия в Кубке президента Казахстана

Рижское «Динамо» отказалось от участия в Кубке президента Казахстана
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Рижское «Динамо» отказалось от участия в Кубке президента Казахстана.

Как сообщает официальный сайт «Барыса», в соревнованиях примут участие клуб из Нур-Султана, «Куньлунь», карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо».

«К сожалению, руководство рижского «Динамо» приняло решение о неучастии команды в Кубке президента РК в этом году. Всё дело в том, что на данный момент не все игроки «Динамо» прошли полный курс вакцинации. А это означает, что данные спортсмены по возвращении в Латвию должны будут уйти на 14-дневную самоизоляцию.

Поэтому мы решили пригласить на Кубок две казахстанские команды. Хотел бы поблагодарить руководство «Сарыарки» и «Торпедо» за положительный ответ. Ещё раз хочу заверить всех участников, мы приложим все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья всех спортсменов и персонала во время соревнований», — сообщил президент «Барыса» Борис Иванищев.

На предварительной стадии команды сыграют в один круг. Далее два коллектива, занявшие по итогам группового турнира первое и второе места, сыграют в финальном поединке. Также состоится встреча за третье место. Старт турнира — 11 августа, решающие матчи запланированы на 15 августа.

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