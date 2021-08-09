«Детройт» просит арбитраж присудить Вране $ 3,65 млн. Сам игрок хочет получать $ 5,7 млн

«Детройт Ред Уингз» и форвард клуба Якуб Врана продолжают разбирательства по контракту игрока, который находится в статусе ограниченно свободного агента.
Как сообщает в «Твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман, «Детройт» просит арбитражный суд присудить игроку зарплату $ 3,65 млн, сам Врана хочет $ 5,7 млн. Сообщается, что вопрос можно успеть решить до арбитражного слушания, которое назначено на 11 августа.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний нападающий принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 36 (19+17) результативных баллов при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.
Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Ред Уингз» первую игру проведут 14 октября дома с действующим чемпионом — «Тампой».
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