Купер назначен главным тренером сборной Канады. Дебур, Кэссиди и Тротц — в штабе

Главный тренер «Тампы» Джон Купер назначен на пост наставника сборной Канады по хоккею.
Как сообщает официальный сайт команды, в его штаб также войдут Брюс Кэссиди («Бостон»), Питер Дебур («Вегас») и Барри Тротц («Айлендерс»).
«Для меня большая честь стать главным тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пекине и иметь возможность продолжить богатую хоккейную традицию, которая ассоциируется с командой. Возможность работать с отличной группой игроков и тренерским штабом элитного уровня в лице Барри, Брюса и Питера — большая честь.
У меня много тёплых воспоминаний об Олимпийских играх, от просмотра Игр в детстве до захватывающих золотых медалей, и я с нетерпением жду возможности помочь создать незабываемые воспоминания для канадцев по всей стране, пока наша команда борется за золото», — заявил Купер.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
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