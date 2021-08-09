Купер назначен главным тренером сборной Канады. Дебур, Кэссиди и Тротц — в штабе

Главный тренер «Тампы» Джон Купер назначен на пост наставника сборной Канады по хоккею.



Как сообщает официальный сайт команды, в его штаб также войдут Брюс Кэссиди («Бостон»), Питер Дебур («Вегас») и Барри Тротц («Айлендерс»).



«Для меня большая честь стать главным тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пекине и иметь возможность продолжить богатую хоккейную традицию, которая ассоциируется с командой. Возможность работать с отличной группой игроков и тренерским штабом элитного уровня в лице Барри, Брюса и Питера — большая честь.



У меня много тёплых воспоминаний об Олимпийских играх, от просмотра Игр в детстве до захватывающих золотых медалей, и я с нетерпением жду возможности помочь создать незабываемые воспоминания для канадцев по всей стране, пока наша команда борется за золото», — заявил Купер.



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).